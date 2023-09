Venti startup marchigiane protagoniste allo Smau di Milano

ANCONA - Il 18 e 19 ottobre 20 startup marchigiane tra cui Next srl, Ancharia, BioSolving, Syeew della provincia di Ancona, saranno a Milano tra i protagonisti di Smau 2023, l’evento di riferimento per il mondo delle imprese sui temi dell’innovazione. L’obiettivo sarà quello di presentarsi e creare nuove connessioni con grandi aziende, professionisti e operatori internazionali provenienti da oltre 20 Paesi in un programma di appuntamenti, momenti di networking e Startup Safari, i tour guidati che si susseguiranno nell’arco delle due giornate tra le oltre 150 startup presenti.

“Guardare al mercato, aprirsi alle collaborazioni con le aziende non solo nazionali ma anche internazionali: è questa la chiave per far crescere e rinforzare il nostro ecosistema di innovatori. Attraverso i diversi eventi che Smau organizza sia in Italia che in Europa e, da quest’anno, anche a San Francisco, vogliamo creare le condizioni affinché le startup trovino nuove occasioni di incontro e contatto con tutte quelle aziende fortemente interessate alle loro proposte. In questo contesto, Smau Milano rappresenta il punto di raccordo in cui poter consolidare le relazioni allacciate durante l’anno e avviare nuove sinergie” afferma Pierantonio Macola, Presidente di Smau. "

Siamo sempre molto orgogliosi della partecipazione delle nostre startup ad eventi come Smau, poiché dimostra il dinamismo di ecosistema regionale che ha voglia di cogliere le sfide e le opportunità di trovare nuovi mercati” spiega Andrea Maria Antonini, Assessore allo Sviluppo Economico di Regione Marche, che sarà presente a SMAU per affiancare le imprese marchigiane nell’incontro con potenziali nuovi partner.