I purificatori d'aria "intelligenti" nascono ad Ancona: installati nelle scuole del ferrarese

Innoliving, azienda di Ancona attiva nei settori healthcare e medicale, si è aggiudicata la fornitura di 216 purificatori d’aria di ultima generazione alle scuole di Cento (Ferrara). I dispositivi, installati nei giorni scorsi, sono in grado di ridurre la presenza di virus, batteri e vari agenti inquinanti indoor fino al 99,9%. Il sistema è gestibile da remoto attraverso un cervello centrale in grado di fornire un quadro costante della qualità dell’aria negli ambienti scolastici.

«Siamo a fianco delle strutture sanitarie e delle comunità sin dall’inizio della pandemia - afferma Danilo Falappa, direttore generale di Innoliving – ma a questo progetto abbiamo iniziato a lavorare in epoca pre – Covid, partendo dai dati allarmanti sull’inquinamento negli ambienti chiusi. La salute è sempre stata per noi un obiettivo prioritario e per questo ci siamo concentrati su un prodotto capace di integrare le migliori tecnologie digitali al filtraggio dell’aria. Oggi l’emergenza epidemiologica ci impone di utilizzare tutti gli strumenti capaci di incidere positivamente nel contrasto alla diffusione del Covid 19. Siamo felici che la Regione Marche stia puntando sui purificatori per i plessi scolastici, perchè riteniamo che il loro impiego sia di grande aiuto per la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza. Per questo siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza come partner qualificato, anche qui, nella nostra regione, dove ci stanno arrivando numerose richieste».