Parte la stagione 2023 del Parco Acquatico Eldorado

Il Parco Acquatico Eldorado, di proprietà della famiglia Panatta, è il punto di riferimento per l’intrattenimento estivo nella zona da quasi quarant’anni: circondato dalla natura incontaminata, alle pendici del monte San Vicino, è dislocato in 30.000 metri quadrati di superficie, con una vista fino al mare.

La stagione 2023 verrà inaugurata ufficialmente sabato 10 giugno e sarà ricca di eventi e novità. Infatti, quest’anno, il Parco ha deciso di rinnovarsi e di proporre un’esperienza unica a 360° ad un prezzo imbattibile. Ad accompagnare i clienti della struttura ci saranno tante iniziative di tutti i tipi e per tutte le età. Oltre a intrattenersi con i grandi classici del Parco - i Big Twins, gli scivoli kamikaze più lunghi d’Europa (con impianto di risalita motorizzato), una fantastica laguna, immense piscine, tanti acquascivoli e la vasca idromassaggio da 24 posti con acqua riscaldata – i clienti potranno usufruire di un fitto programma di attività tra cui scegliere.

Ogni giorno l’area fitness, in perfetto stile Panatta, sarà il luogo ideale per rigenerare corpo e mente, con corsi e lezioni divertenti e completamente gratuiti: pilates, yoga, total body, acquagym, reggaeton, acqua-zumba, step, tabata, e tanto altro, per grandi e piccini. Il calendario dei corsi non ha nulla da invidiare a quello di una palestra! L’animazione, presente anch’essa tutti i giorni e specifica per ogni fascia d’età, sarà capitanata dallo special guest Antonio Lo Cascio: ci saranno miniclub, laboratori musicali e di danza per i più piccoli, la mascotte Eldo, giochi ed intrattenimento per giovani e meno giovani, e ovviamente l’immancabile lancio di gadgets e magliette con il nostro Antonio.

Nel fine settimana ci saranno tanti eventi e spettacoli sempre diversi: feste a tema, spettacoli sportivi e musical dedicati a famiglie, bambini e adulti, in compagnia della Scuola di Danza Joy Dance. E non solo: ad agosto tornerà ad esibirsi al parco anche Terranostra - il festival internazionale del Folclore - con gruppi provenienti da tutto il mondo. All’interno del parco sono presenti anche zone relax e di verde immerse nel bosco, l’angolino del Pisolino, uno spazio riservato al gioco dei bambini, il campo da beach volley, la zona bar, la yogurteria, il ristorante e il Bazar. Questo ambiente è stato creato per rispondere alle esigenze di ogni tipo, il che lo rende il luogo ideale per famiglie, giovani e adulti, dove ognuno può intrattenersi con l’attività che preferisce.