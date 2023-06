Il sette volte Mr. Olympia Phil Heath in visita all’azienda Panatta

Phil Heath, uno dei bodybuilder più belli e carismatici al mondo è in Italia, non per andare in vacanza ad Amalfi o vedere i monumenti di Roma, ma per una visita al quartier generale di Panatta nel cuore delle colline marchigiane, al centro dell'operosa Italia. I campioni di bodybuilding sono persone esperte perché devono esserlo per raggiungere l'eccellenza. Che siano ancora in piena carriera agonistica o ritirati e dediti ad altri business, amano continuare ad allenarsi, testare nuovi prodotti e fornire feedback su quelli esistenti.

Phil Heath nel 2011 riuscì ad aggiudicarsi il suo primo Mr. Olympia e nel 2017 eguagliò Arnold Schwarzenegger vincendo il Mr. Olympia per la settima volta consecutiva. Grande è stata la sorpresa di Phil nel visitare una fabbrica così moderna ed efficiente che, a suo dire, non ha nulla di simile negli Stati Uniti! Sappiamo che il nostro Made in Italy è un'eccellenza, eppure è fonte di enorme orgoglio che un campione del genere ce lo confermi. Visitare gli ettari degli stabilimenti Panatta ci ha anche permesso di mostrare a Phil i prototipi su cui l’azienda sta lavorando. Le idee e i suggerimenti di Phil sono davvero interessanti perché è passato al bodybuilding dopo un'altra carriera di successo come capitano nella squadra di basket universitaria. Quindi Heath capisce l'allenamento sotto vari aspetti e discipline. Oggi Phil Heath suggerisce di apprendere le basi dell'allenamento funzionale e intende con ciò la forma e la tecnica corrette. Questi sono i principali punti di forza delle attrezzature Panatta. In effetti, essendo considerato uno dei migliori e più proporzionati bodybuilder di tutti i tempi, la sua approvazione delle macchine per bodybuilding può risolvere le discussioni di lunga data se gli atleti dovrebbero preferire macchine o pesi liberi. A questo proposito il giudizio di Phil Heath non lascia dubbi: “Gli atleti dovrebbero dare la priorità alle migliori attrezzature per quanto riguarda la biomeccanica e la sicurezza: come queste Panatta. Punto".

Durante la visita, Phil ha programmato una serie di video dove spiega l’attrezzatura Panatta e le meravigliose sensazioni che offre. In qualità di bodybuilder, usa il linguaggio del pompaggio, delle contrazioni, del bruciore muscolare e tutte le varie emozioni date dal muscolo in allenamento. Essendo un campione molto preparato, discutendo dei macchinari con il Prof. Rudy Panatta, apprende come spiegare quelle emozioni a parole, usando i concetti scientifici appropriati per ciò che ha sentito a livello fisico. Sebbene le macchine siano perfette nella biomeccanica, sicure e facili da usare, alcuni consigli da un tale campione sono preziosi per ogni appassionato di fitness, qualsiasi sia il suo livello, allo scopo di usare al meglio “gli strumenti più avanzati” per questa disciplina. Le video lezioni di Phil Heath sull’attrezzatura Panatta saranno disponibili dopo l’estate, in quanto il campione sarà in Italia presso la sede Panatta per uno shooting dal 2 al 6 ottobre. Nel caso vogliate passare proprio alla pratica, Heath sarà presente allo stand Panatta del Dubai Muscle Show (24-26 novembre 2023) e quindi vi aspetta non solo per un selfie e un saluto: vi farà provare le macchine!