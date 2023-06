Orto Verde rafforza lo stabilimento di Senigallia con una nuova cella frigo

La Orto Verde di Senigallia ha programmato un investimento di 21 milioni di euro (il 40% dei quali sostenuti con fondi del Pnrr) per realizzare, accanto allo stabilimento di Cesano, una nuova moderna cella frigorifera. La cooperativa di produzioni agricole è stata l’unica azienda delle Marche a entrare in graduatoria per ottenere il contributo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nel campo della logistica e si è ovviamente da tempo attivata per presentare in Comune tutta la documentazione necessaria per le relative autorizzazioni, visti i tempi strettissimi entro il quale realizzare gli interventi finanziati con tale strumento.

La centrale frigorifera - pari 3.680 metri quadrati su 10 piani, con una capacità di 18.640 posti pallet - è stata progettata con le più moderne soluzioni tecnologiche che garantiscono completa automazione e massima efficienza e presenta anche i migliori requisiti in un’ottica di sostenibilità ambientale, sia per gli elevati standard di risparmio energetico, sia perché abbatte le emissioni dei mezzi di trasporto che sarebbero necessari per conferire i prodotti in appositi centri di stoccaggio.