Delta motors e Cab Stamura ancora insieme, presentata la maglia

Sponsorizzazione biennale tra il Cab Stamura Basket di Ancona e la Delta Motors, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz per le province di Ancona e Macerata.

All’interno della concessionaria automobilistica di Via Albertini 26 ad Ancona, oggi si è tenuta la presentazione della nuova maglia ufficiale che indosseranno le giovani promesse under 15-16 e under 18 della storica società cestistica anconetana durante il prossimo campionato.

«Siamo molto orgogliosi di aver sottoscritto questo rapporto di sponsorizzazione. Negli anni abbiamo osservato la crescita della società sportiva, una realtà solida e ben consolidata da anni sul territorio, riscontrando dei punti in comune con i nostri valori, come etica e determinazione; - ha dichiarato Gerardo Savini, Direttore Generale Delta Motors - Supportare questi ragazzi significa credere nei valori dello sport, dello stare assieme e del divertirsi, come quello di inseguire i propri sogni con passione e determinazione, capisaldi riscontrabili anche in ambito automotive nelle sedi Delta Motors».

«Ringrazio la famiglia Lucentini per credere nel nostro progetto condiviso, iniziato insieme anni fa e che oggi si consolida con l’accordo biennale di sponsorizzazione della nostra storica società, che ha sotto di sé ben 600 atleti” ha dichiarato Gabriele Virgili, Presidente Cab Stamura Basket.

“Per la nostra Società è un vero vanto affiancare il suo nome a quello di Delta Motors. Si avvicinano tra loro due realtà importanti del nostro territorio, e non solo; - ha commentato Corrado Albanelli, General Manager del Cab Stamura Basket - Non nego che sia un vanto per i nostri colori avere un marchio così prestigioso a supporto, e allo stesso tempo un grande senso di responsabilità e rispetto verso un brand così importante che ha deciso di sposare il nostro progetto».

Hanno plaudito all’iniziativa anche tre giocatori del Campetto Basket Ancona, che milita in Serie B: Andrea Quarisa, Simone Centanni e Lorenzo Panzini, questi ultimi due nati e cresciuti proprio fra le fila del Cab Stamura Basket. Intervenuto anche il Presidente FIP Marche Davide Paolini, da sempre molto vicino alla società dorica. Delta Motors sponsorizza il Cab Stamura Basket dal 2020 ma, causa forza maggiore, non era stato possibile prima d’ora mostrarsi insieme alla stampa. La presentazione della maglia ufficiale del Cab Stamura Basket presso la Delta Motors di Ancona è solo il primo step di un più ampio percorso: sono in programma, infatti, camp ed eventi volti alla formazione e al divertimento delle giovani promesse della pallacanestro, in programma per giugno e che proseguiranno per tutta l’estate.