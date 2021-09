Msc, in progettazione nuovi terminal crociere anche ad Ancona

Per le prossime stagioni invernali ed estiva Msc Crociere prevede la graduale ripartenza di tutte le navi che compongono la flotta della compagnia, attualmente, infatti 11 sono rientrate in servizio su 19. In particolare, il recente annuncio della riapertura dei confini degli Usa consentirà anche ai turisti italiani ed europei di raggiungere le navi di Msc Crociere posizionate ai Caraibi e Antille non appena il Center for Disease and Prevention determinerà le modalità di ingresso nel paese. Ad annunciarlo è la Compagnia leader in Europa, Sud America, Sud Africa e Paesi del Golfo, durante un incontro a bordo di Msc Virtuosa, giunta per la prima volta a Genova, home port di Msc Crociere e principale scalo al mondo della Compagnia per numero di passeggeri. Per la prossima stagione invernale la compagnia ha aperto la strada per le crociere in Arabia Saudita grazie ad un accordo con Cruise Saudi e gli itinerari di Msc Bellissima che dal 30 ottobre offrirà crociere di 7 notti da Gedda, facendo scalo nei porti arabi di Ras Al Abyad, AlWajh e Yanbu con escursioni ad Aqaba per Petra in Giordania, Safaga per Luxor in Egitto e poi in Arabia Saudita. Msc Virtuosa, dopo l'apertura di stagione nel Mediterraneo raggiungerà il suo home port a Dubai negli Emirati Arabi con un itinerario inedito che tocca Abu Dhabi, Sir Bani Yas, Dammam in Arabia Saudita e Doha in Qatar. Il Mediterraneo resterà la destinazione principale anche in inverno con due navi Msc Fantasia e Msc Grandiosa entrambe con home port Genova.

«Fin da subito Msc Crociere ha lavorato per una ripartenza sicura, non solo investendo sul protocollo, punto centrale che ci ha permesso di essere primi al mondo tra le grandi compagnie crocieristiche a ripartire ma continuando a portare avanti il piano industriale, con una visione di lungo periodo». E' quanto ha spiegato Leonardo Massa managing director di Msc Crociere. «Solo per dare una dimensione di quello che è stato fatto, quest'anno sono entrate in flotta ben 2 nuove ammiraglie: Msc Virtuosa, la nave su cui siamo a bordo oggi, che è arrivata in flotta lo scorso febbraio, e Msc Seashore, consegnata da Fincantieri alla fine di luglio. Ma abbiamo anche avviato la costruzione di Msc Euribia, seconda nave della Compagnia che sarà alimentata a gas naturale liquefatto, il combustibile fossile più pulito esistente al mondo, abbiamo celebrato la posa della chiglia di Msc a Monfalcone, ed abbiamo anche presentato il nuovo brand del lusso della divisione crociere Msc 'Explora Journeys', avviando anche a luglio la costruzione della prima nave 'Explora I' che entrerà in servizio nel 2023. Abbiamo inoltre annunciato la volontà di progettare e costruire la prima nave a idrogeno al mondo, in partnership con due eccellenze italiane quali Fincantieri e Snam, ed abbiamo avviato la progettazione di nuovi terminal crociere a Miami, Barcellona e Ancona, senza mai smettere così di costruire il futuro con investimenti adeguati e di lungo termine».