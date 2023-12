MPM festeggia i 10 anni di attività: da piccola realtà di provincia alla ribalta nazionale per la sicurezza delle strade

ANCONA - Da una piccola realtà imprenditoriale a una grande azienda che oggi dà lavoro a una cinquantina di persone tra lavoratori diretti e collaboratori con un indotto che coinvolge altre 350 imprese in tutta Italia. È la Mpm Group, azienda anconetana impegnata nel settore del ripristino stradale e della bonifica ambientale, che ieri pomeriggio ha coinvolto i dipendenti per festeggiare i 10 anni di vita con un incontro che si è tenuto al ristorante Le Noci di Agugliano e ha ospitato l’intervento dal business coach Paolo Mannocchi.

“Ne abbiamo fatta di strada – ha raccontato Andrea Marchì, amministratore delegato di Mpm, che ha illustrato i risultati raggiunti e gli obiettivi per il futuro – dal primo incarico con l’Unione dei Terra dei Castelli nel 2013 ad oggi in un crescendo che ci ha permesso di varcare i confini marchigiani e si essere oggi al lavoro in oltre 270 tra Comuni e Unioni di Comuni di 16 regioni italiane”. Sempre al fianco delle amministrazioni pubbliche ogni volta che si verifica un sinistro e occorre ripristinare il prima possibile fruibilità della strada, con oltre 7mila interventi nell’ultimo anno, è presente in 11 Comuni della provincia anconetana, in 26 se guardiamo a tutte le Marche. Nel 2016 il primo upgrade con il trasferimento dalla vecchia sede nel centro di Ancona all’attuale polo dell’Aspio, in quella via Edison al confine tra il capoluogo regionale e Osimo nei pressi del casello di Ancona Sud, e l’apertura di sedi anche a Milano e a Giugliano in Campania (Napoli). E la crescita continua. Oggi Mpm ha una rete capillare capace di intervenire, coordinando il tutto dalla centrale operativa marchigiana, in ogni parte d’Italia nel giro di 30 minuti. Incidenti gravi, raccolta e smaltimento di detriti solidi e liquidi inquinanti che si riversano sull’asfalto, ripristino di guardrail e altre pertinenze stradali.

“I Comuni sono interessati a questa modalità perché per esse, e quindi per i cittadini, è a costo zero per le Amministrazioni – spiega Marchì – essendo tutto poi coperto dall’assicurazione dei veicoli. Noi interveniamo con rapidità, personale specializzato, attrezzature all’avanguardia e prodotti altamente funzionali”. Non solo. Mpm Group si occupa anche di efficientamento energetico con l'installazione di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata) progetto dedicato a tutte le scuole d'Italia. Nei Comuni dove opera, inoltre, sono stati varati progetti di educazione stradale nelle scuole e giornate di sensibilizzazione su temi come la sicurezza e i reati penali legati ai comportamenti scorretti alla guida.