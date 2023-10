Morandi Group presente al TTG Travel Experience di Rimini. Chiara Morandi: «Chiudiamo bene il 2023»

RIMINI - «Andiamo a chiudere un ottimo 2023 in quanto a presenza sulle navi che rappresentiamo e con questo slancio prepariamo la stagione 2024. Siamo soddisfatti per il presente e cerchiamo di esserlo per il futuro nonostante le difficoltà internazionali che purtroppo stiamo vivendo con gli attuali scenari politico militari». Così Chiara Morandi, General Manager di Morandi Group, parla da TTG Travel Experience di Rimini, una delle Fiere più importanti d’Italia nel settore del turismo, dove la compagine dorica è presente nello stand di Attica Group.

«Abbiamo constatato una grande affluenza e siamo davvero contenti della stagione che va a concludersi - prosegue Chiara Morandi – motivo in più per essere presenti come Gruppo qui a Rimini anche quest’anno». Morandi Group si conferma pertanto tra i punti di riferimento nei collegamenti con la Grecia, verso cui partono le navi da Venezia, Ancona e Bari. «Un successo - fa sapere l'azienda - che conferma le tendenze positive nel comparto, grazie anche ad una stagione ‘calda’ che si sta allungando oltre il consueto rispetto agli anni precedenti”. Morandi Group, con i suoi diversi asset, quindi, si conferma nella città romagnola, ancora una volta come protagonista nel settore dei traghetti nel mar Mediterraneo».