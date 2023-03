Il Gruppo Morandi con Superfast protagonista alla Bmt di Napoli

Morandi Group, con l’agenzia F.lli Morandi, sta partecipando, infatti, in questi giorni alla 26° edizione della Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo, in veste di rappresentante in Italia di Superfast Ferries, del Gruppo Attica. Un appuntamento ormai tradizionale per Morandi Group, la ‘casa’ italiana della compagnia Superfast, la quale solca il Mare Adriatico avendo rivoluzionato dal 1995 il settore passeggeri con l’introduzione dei traghetti di ultima generazione sulle rotte Italia Grecia.

Il Gruppo Morandi, dalle Marche continua pertanto il proprio percorso con Superfast e si presenta nuovamente nella città partenopea per uno dei più importanti e prestigiosi appuntamenti dedicati al turismo: “Siamo da anni fortemente impegnati in questo comparto – spiega Chiara Morandi, General Manager del Gruppo – che rappresenta uno dei settori chiave della nostra attività e che sta riprendendo respiro e vita dopo il difficile e complesso periodo della pandemia. Il mondo dei traghetti sta nuovamente imponendosi a livello internazionale e la nostra compagine non poteva che tornare a valorizzare ed investire in questo specifico settore decidendo di essere convintamente presenti a Napoli, nello spazio Superfast. La nostra sfida - prosegue Chiara Morandi – è quella di consolidare e fortificare il segmento dedicato al turismo, rispondendo al desiderio della popolazione di tornare a visitare i luoghi più suggestivi, le città e i territori, a riconsegnarsi a quella curiosità e interessi culturali che sono da sempre denominatori comuni del viaggio e del viaggiatore. L’evento di Napoli, da questo punto di vista, è una porta verso il futuro che vogliamo contribuire a mantenere aperta”.