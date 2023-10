Il palato pregiato parla marchigiano, al salumificio Monterotti il premio "Villani"

SARNANO - La penisola del palato pregiato parla marchigiano. L’Accademia Italiana della Cucina ha assegnato il “Premio Dino Villani” per il miglior prodotto alimentare locale di rilevante e specifica qualità organolettica, lavorato con ingredienti nazionali tracciabili, di prima qualità e con una ben identificata tipicità” al Salumificio Monterotti di Sarnano.

La cerimonia di premiazione avverrà nella mattinata di domenica 29 ottobre nella Sala Convegni del Resort “Le Case” a Macerata. Oltre al Salumificio Monterotti All’iniziativa parteciperanno il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, il rettore dell’Università di Macerata prof. John Mc Court, il prof. Gianni Sagratini direttore della scuola di Scienze dell’alimentazione dell’Università di Camerino, oltre al Prof. Tommaso Lucchetti, docente di storia, cultura dell’alimentazione e immagine del cibo all’Università di Parma e l’esperta del settore della sanità veterinaria e dell’alimentazione, la dott. essa Caterina Pennesi. Oltre alla company di Sarnano, la Marche dell’enogastronomia riceveranno anche il Premio Massimo Alberini, grazie al Caseificio Di Pierantonio di Belforte del Chienti.

Per le sorelle Genny e Katia Monterotti, si tratta dell’ennesimo riconoscimento dopo il premio per il miglior salume spalmabile IGP. La loro mission è mantenere il “gusto dei Sibillini” custodendo la tenace bontà nata in queste valli splendide. Tra i segreti che, da decenni, ne determinano il successo, c’è la stagionatura naturale artigianale capace di conquistare un gusto antico ed eterno non raggiungibile da nessuna tecnologia.