Messersì Packaging nella Top10 del Best Value Awards: per l'azienda di Barbara crescita del 28%

Tre le imprese premiate per aver realizzato la miglior performance in termini di crescita e creazione di valore; c’è anche Messersì Packaging nella Top10 del Best Value Award, il premio che nasce dallo studio indipendente di Imprenditore Smart e che ogni anno punta i riflettori sulle imprese più virtuose sul panorama nazionale.

Cinque categorie, oltre 10mila imprese selezionate e pesate secondo l’equity value e il suo tasso di variazione rispetto all’anno precedente. Messersì Packaging che produce reggette per imballaggi e la gamma completa delle macchine automatiche per il fine linea industriale a Barbara (Ancona). Alla Messersì Packaging è stato riconosciuto un incremento di valore del 28% tra 2022 e 2021. Una bella soddisfazione per Maurizio Messersì, amministratore della società e antesignano del settore, oggi affiancato dalle figlie Marina e Francesca. È stato proprio lui a ritirare il premio alla cerimonia che si è tenuta nei giorni scorsi nella sede di Confindustria Marche.

“Veniamo da anni in cui abbiamo affrontato numerosi imprevisti ma non sono mai pessimista e pur convinto che anche il 2024 presenterà le sue difficoltà sono certo che sapremo affrontarle! – ha detto il Presidente Maurizio Messersì nel ritirare il riconoscimento – viviamo in un mondo che cambia dalla sera alla mattina e dobbiamo essere pronti ogni giorno a risolvere le problematiche che ci si pongono davanti. Il mercato è sempre più competitivo, veloce e mutevole. Sta a noi essere bravi e adeguarci”. La Messersì Packaging è nata nel 1980 e oggi vanta una produzione che viaggia sui 30 milioni di chilometri al mese, 360 milioni l’anno. Nel 2020 Bloomberg ha collocato tra le prime 5 realtà al mondo produttrici di macchine per l’imballaggio.