Nelle Marche un modello di volontariato per aiutare gli Enti del Terzo settore

ANCONA- La coppia di imprenditori Zeffirino Perini e Virgilio Lattanzi ha dato il via nelle Marche alle attività di ManagerNoProfit, per trasferire sul territorio marchigiano il modello dell’organizzazione di volontariato già diffuso in tutto il Nord Italia, con sede a Milano e sezioni a Bergamo, Bologna, Padova, Torino, Trento e Treviso. ManagerNoProfit mette a disposizione l’ampio mix di competenze e professionalità dei suoi soci per far crescere o consolidare gli Enti del Terzo Settore che le chiedono aiuto, agendo nel rispetto dei loro valori e con integrità, trasparenza e solidarietà. L’organizzazione nata nel 2016, oggi conta più di 120 soci distribuiti in sette sedi operative e in questi anni ha assistito oltre 200 enti e associazioni, operando su più di 250 progetti. Gli Enti del Terzo settore (ETS) con cui collabora ManagerNoProfit hanno le forme giuridiche più diverse e vanno dalle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale, alle fondazioni di genitori con familiari disabili o colpiti da malattie genetiche o rare, alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato culturale.

Perini e Lattanzi sono i fondatori un’azienda di successo, nata circa 20 anni fa, nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Venduta ad un grande gruppo, hanno deciso di dedicare gratuitamente una parte del proprio tempo e delle proprie competenze al mondo no profit. «Le associazioni nate per aiutare il prossimo come gli Enti del Terzo Settore – dice Zeffirino Perini, responsabile della PL Consulenze - hanno bisogno di competenze manageriali, per crescere e continuare ad aiutare meglio gli altri. Ecco cosa ci ha spinto a muoverci sulla strada già imboccata da ManagerNoProfit, una realtà fortemente strutturata con esperienze significative. In questi primi mesi di contatti con il mondo degli Enti del Terzo Settore marchigiano abbiamo condiviso l’esigenza di affiancare le associazioni, offrendo la nostra esperienza di imprenditori e manager per facilitare la realizzazione dei loro progetti». Zeffirino Perini e Virgilio Lattanzi sono a disposizione di chi vuole unirsi a loro per condividere la visione e la missione di ManagerNoProfit, trasformando umanità, competenze ed esperienze in strumenti operativi al servizio del Terzo Settore.