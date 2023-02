Jysk ad Ancona è realtà: inaugurato lo store. Assunzioni: confermate le 100 posizioni aperte su tutto il territorio

ANCONA - Questa mattina, in via Primo Maggio 25, JYSK ha inaugurato il suo primo punto vendita nelle Marche. Per dare il benvenuto ai nuovi clienti del capoluogo marchigiano e dintorni nel mondo dello Scandinavian Sleeping & Living è stata organizzata una vendita straordinaria - valida fino all’8 febbraio 2023 - con sconti fino al 70% su più di duemila articoli della catena danese, che propone un’ampia selezione di articoli per la casa e il giardino d’ispirazione scandinava, tra cui mobili, tessile, decorazioni, guanciali, materassi e completi letto, solo per citarne alcuni. E per i clienti che si recheranno in negozio da venerdì a domenica è previsto un extra sconto del 10% su tantissimi articoli.

"L’inaugurazione dello store di Ancona - si legge in una nota dell'azienda - è un’occasione da non perdere per scoprire la magia dello stile scandinavo di JYSK e cosa significa dare un tocco hygge alla propria casa. Espressione tipicamente danese, si pronuncia hüghe - con l’h iniziale un po’ aspirata – e rappresenta la ricerca di una felicità quotidiana, una filosofia di vita basata sulla sensazione di benessere, sul senso di comunità e comodità. Lo store di Ancona è stato realizzato secondo lo Store Concept 3.0, una nuova concezione degli spazi che interessa tutti i nuovi negozi JYSK a livello globale e che rappresenta una profonda innovazione rispetto al passato per offrire ai clienti maggiore ispirazione e una moderna esperienza di acquisto".

“Con l’apertura del 77° punto vendita in Italia prosegue il nostro ambizioso piano di espansione; la prossima apertura nelle Marche sarà a San Benedetto del Tronto” afferma Cesare Bailo, Country Manager di JYSK Italia. “Il nostro obiettivo è quello di aprire almeno trecento nuovi negozi in Italia e di rinnovare tutti i negozi esistenti entro la fine del 2024”. Di pari passo con le aperture dei nuovi negozi si moltiplicano a livello locale le assunzioni. Sono infatti più di cento le posizioni aperte su tutto il territorio nazionale e per lo store di Ancona si cercano le figure di Store Manager, Deputy Store Manager e Sales Assistant. JYSK Italia ha ottenuto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2022 il proprio miglior risultato, con un fatturato pari a 87,7 milioni di euro che rappresenta un incremento del 35% sull’esercizio precedente, e nello stesso periodo ha aperto dieci nuovi negozi.