Le imprese scommettono sul digitale, al via la International Networking Week BNI

ll mondo del networking professionale supera anche le barriere create della pandemia. Con gli eventi in presenza fortemente limitati dalla nuova emergenza Covid, le reti di professionisti ed imprenditori di Ancona e Provincia che aderiscono al business network BNI decidono di scommettere sulle piattaforme digital per continuare a valorizzare l'economia del territorio e generare valore per le aziende locali. Da lunedì 7 febbraio a sabato 12 febbraio i membri dei vari Capitoli si daranno appuntamento online in occasione della della International Networking Week 2022, promossa da BNI a livello mondiale per promuovere lo slogan "Better Together". Tutti i giorni (dal lunedì al venerdi) saranno in programma momenti di 'speed networking', con la possibilità di fissare incontri di 10 minuti dalle 17 alle 19 attraverso la piattaforma dedicata https://www.ibcard.it/eventi/4410-bni-better-together-inw2022-982.

La settimana si concluderà nella giornata del 12 febbraio con un evento esclusivo che prenderà il via alle 9 e si articolerà per tutta la giornata attraverso tre distinte sessioni di speed networking ma anche interventi di speaker internazionali. Tra gli ospiti Daniele Manni, Giancarlo Orsini, Eusebio Gualino. L'evento conclusivo sarà presentato da Diego Craviari e Alice Zoppi. «Vivere una pandemia globale è stata la sfida sociale, economica e sanitaria più significativa della nostra vita - spiegano gli imprenditori e i professionisti della rete BNI - Questi ultimi 20 mesi hanno messo alla prova la nostra forza e il nostro spirito. La nostra cultura di Givers Gain ci ha dato la fiducia necessaria per affrontare queste sfide sapendo che non eravamo soli. La nostra comunità BNI si è riunita come sempre, per sostenersi a vicenda sia professionalmente che personalmente, attraverso tristezza e gioia».