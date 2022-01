Aspettando i campioni del Giro d'Italia, ecco la nuova livrea delle Autolinee Crognaletti

Da oggi il pullman delle Autolinee Crognaletti che copre la tratta fra Jesi ed i Comuni della Vallesina ha una intera fiancata personalizzata di rosa con l’immagine dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, d’intesa con il Comitato di Tappa, mira a promuovere anche fuori dai confini cittadini il grande appuntamento di martedì 17 maggio quando la carovana del Giro giungerà a Jesi con arrivo in Viale della Vittoria.

Il pullman è quello che riporta, nella fiancata opposta, l’immagine di Roberto Mancini realizzata in occasione della vittoria dei campionati europei di calcio. Una scelta non casuale visto che proprio il commissario tecnico della Nazionale è il presidente onorario del Comitato Jesi Gran Ciclismo. A salutare la partenza del pullman per la prima uscita ufficiale, sono intervenuti il sindaco Massimo Bacci e l’assessore allo sport Ugo Coltorti insieme all’amministratore delegato della società di trasporto pubblico, Daniele Crognaletti.