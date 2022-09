L'azienda compie 10 anni di attività: candeline per Getroplast e festa con i dipendenti

CHIARAVALLE - La Getroplast, sabato scorso, ha festeggiato i suoi primi dieci anni insieme ad un centinaio di ospiti fra dipendenti, partner e fornitori.

Rinnovata nel 2012 con un restyling guidato dal direttore commerciale Giuseppe Troilo e dalla responsabile amministrativa Romina Romagnoletti, Getroplast si occupa di guarnizioni per infissi Made in Italy, esportati su tutto il territorio nazionale e non solo «Nel 2012 ho visto una grande opportunità da cogliere immediatamente perché affiancato da persone competenti con cui condividevo la stessa vision - commenta Giuseppe Troilo, che dieci anni fa ha dato fiducia a una realtà per la quale era cliente e di cui ha preso in mano la gestione commerciale - Questo cambio di rotta ha comportato un profondo riassetto commerciale, un rinnovamento dei sistemi produttivi e un’implementazione importante in ottica Industry 4.0”. Accanto a lui anche lo storico consulente fiscale Lamberto Marchetti, che per primo dieci anni fa aveva compreso le potenzialità dell’azienda e suggerito una nuova strategia amministrativa. Ma Getroplast nel suo decennale non guarda solo al passato: se è stato fondamentale saper trasformare i problemi in sfide e le sfide in successi, è altrettanto importante volgere uno sguardo al futuro».

«Gli obiettivi che ci poniamo sono in ottica green e di innovazione, - spiega Romina Romagnoletti, che nel

2012 è passata da impiegata a coproprietaria dell’azienda – in primo luogo non è più pensabile fare

impresa senza tenere in considerazione l’aspetto ambientale, per questo puntiamo a diventare un’azienda

ad impatto zero, mirando sin da oggi ad un sistema fotovoltaico e incrementando l’utilizzo di materiali

ecosostenibili di prima qualità; abbiamo inoltre in programma di ampliare quanto prima i locali della nostra

sede principale». Sono stati premiati dai proprietari dell’azienda Graziano Zingaretti, lo storico addetto all’area produttiva in pensione dalla pandemia, Matteo Bartolini, responsabile dell’area produttiva e Emanuela Piersantelli, amministrativa che da oltre venti anni lavora in Getroplast fungendo da trait d’union fra i proprietari.

Presente all’evento anche la Vicepresidente CNA della provincia di Ancona, Claudia Mencarelli, intervenuta

fra i relatori. Dopo la conferenza stampa presso il piazzale antistante la sede aziendale all’interno della

tensostruttura installata per l’occasione, gli ospiti hanno avuto modo di entrare nel cuore pulsante della

Getroplast attraverso un tour alla scoperta dell’area produttiva.