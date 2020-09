Fondazione Its, eletto neo presidente Stefano Zannini

È Stefano Zannini il nuovo presidente della Fondazione ITS "Tecnologia & Made in Italy", che forma tecnici specializzati su tutto il territorio marchigiano grazie a corsi post diploma in stretta sinergia con le aziende. Imprenditore, già impegnato in Fondazione come vicepresidente, Stefano Zannini succede a Mauro Guzzini ed è stato eletto ieri ad Ancona, nella sede di Confindustria, dove si è svolta l’Assemblea dei soci. «Il mio obiettivo – dice il neopresidente - è di allargare ulteriormente il gruppo delle aziende socie e rendere così ancora più attrattivi i nostri percorsi formativi. Lavoreremo per garantire proposte sempre più rispondenti alle esigenze del mercato, attivando anche nuovi corsi in altre aree della regione”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono componenti della nuova giunta, oltre a Zannini, Mauro Guzzini, Emanuela Scavolini, Antonio Bravi e Antonella Marcatili. L’Assemblea ha inoltre formalizzato l’ingresso nella compagine della Fondazione (formata da imprese, associazioni, enti pubblici, scuole e università) di nuove aziende socie, tra cui Ariston Thermo e Adecco Group, che si aggiungono ai tanti nomi di peso dell’impresa marchigiana come Gruppo Guzzini e Pigini Group. Forte emanazione del sistema confindustriale, il sistema Its si evolve su spinta delle aziende, protagoniste nel formare le figure professionali di cui esse stesse hanno bisogno. Da questa vocazione nasce il successo di questi corsi in termini occupazionali: l’85% degli studenti trova lavoro entro un anno dal diploma. E l’associazione degli industriali continua a puntare su questa risorsa formativa: lo ha sottolineato Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Marche Nord Territoriale di Ancona che, portando il suo saluto all’Assemblea, ha posto il sistema Its al centro del programma di formazione del prossimo triennio.