Fileni fornitore ufficiale di carne per le Nazionali di calcio: l'azienda è official partner degli azzurri

Fileni scende in campo per diventare Official Partner e Fornitore Ufficiale di carni delle Nazionali Italiane di Calcio, attraverso un accordo quadriennale con la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). L’accordo è stato ufficializzato oggi a Roma presso la sede della FIGC, nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione del presidente federale Gabriele Gravina, oltre che di Roberta Fileni, Vice Presidente del Gruppo Fileni, e di Simone Santini, Direttore Generale del Gruppo Fileni. Il logo Fileni accompagnerà le Nazionali italiane in occasione delle partite, dei raduni e dei principali eventi calcistici internazionali, quale testimonianza di una visione condivisa volta alla diffusione di quei valori positivi di cui il calcio è portatore.

Alla luce del ruolo rilevante che le carni bianche rivestono nella dieta sportiva, i prodotti Fileni saranno presenti nel piano alimentare e nutrizionale degli Azzurri e delle Azzurre. “Siamo veramente fieri di scrivere un nuovo capitolo della nostra storia assieme a FIGC: per noi questa è la prima esperienza di partnership calcistica e abbiamo scelto FIGC perché la Nazionale incarna quel sistema di principi e di valori in cui crediamo fermamente: passione, impegno, etica, trasparenza, responsabilità sociale e lavoro di squadra. È quindi un grande onore, per noi, essere stati scelti come partner nutrizionale: si tratta di un grande attestato di fiducia, che testimonia la validità del nostro lavoro e dei nostri prodotti. Nel nostro business, così come nel gioco del calcio, il successo si costruisce insieme e con questa partnership guardiamo alle sfide future con la determinazione e l’ambizione di vincere” ha dichiarato Roberta Fileni, Vice Presidente del Gruppo Fileni.

“Siamo lieti di poter condividere assieme ad un’azienda di primo livello come Fileni un percorso comune contraddistinto dalla ricerca dell’eccellenza attraverso la valorizzazione della qualità del prodotto italiano. Come FIGC sentiamo la responsabilità di quanto la pratica sportiva, uno stile di vita sano e una corretta alimentazione costituiscano un valore determinante nella formazione dell’individuo e in particolare dei giovani”, ha sottolineato Gabriele Gravina, Presidente FIGC. Al termine dell’incontro il presidente Gabriele Gravina ha consegnato a Roberta Fileni e Simone Santini una maglia azzurra personalizzata con il numero 10, il simbolo che da sempre accende la fantasia dei calciatori e la passione di milioni di tifosi in Italia e nel mondo.