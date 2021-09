Fielmann arriva ad Ancona, il retailer del settore ottico apre il primo store nelle Marche

Fielmann, retailer del settore ottico sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti, apre le porte del suo store ad Ancona, nel cuore pulsante della città, in corso Giuseppe Garibaldi 51. La nuova apertura, prevista oggi, giovedì 23 settembre, vedrà nascere un negozio moderno di oltre 150mq su due piani, con più di 600 montature di design e grandi marchi internazionali. Con il debutto ad Ancona il numero degli store italiani sale a 39. Questa nuova apertura rappresenta l’ingresso di Fielmann nella regione Marche.

«Fielmann è una grande realtà ma, come azienda di famiglia, il nostro obiettivo è diventare parte integrante delle città in cui apriamo. L’attenzione al cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali in ogni decisione. Questo concetto si traduce in una vera e propria filosofia a sostegno del territorio e nella costante volontà di investire in progetti locali e nazionali, a supporto e beneficio del tessuto sociale e della collettività» spiega Ivo Andreatta, Country manager Fielmann Italia. «L'arrivo ad Ancona segna per noi un importante traguardo che conferma il piano di espansione dell’azienda anche nel centro Italia, con l’obiettivo di dare impulso all’economia locale e all’occupazione». Nel nuovo store di Ancona saranno disponibili tutti i servizi Fielmann, tra cui la consulenza personalizzata e l’esame gratuito della vista, nel rispetto degli standard igienici Fielmann. Per questo motivo l’azienda dà la possibilità ai propri clienti di accedere, al servizio di prenotazione degli appuntamenti, per telefono, direttamente in store o online all'indirizzo www.fielmann.it/appuntamento. Il servizio di prenotazione anticipata sarà disponibile già prima dell’apertura con una piccola sorpresa per i clienti che confermeranno l’appuntamento. Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 8 regioni. È presente in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Veneto. Nelle città coinvolte nelle aperture, Fielmann ha lanciato il progetto “Pianta un albero”. L’iniziativa consente agli abitanti di suggerire all’azienda, da sempre impegnata in progetti di adozione del verde cittadino, dove piantare un albero nella loro città scrivendo a piantaunalbero@fielmann.com.