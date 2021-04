L'olio di oliva dedicato alla mamma, l'iniziativa dell'imprenditore jesino

Il prossimo 9 maggio 2021 cade la ricorrenza forse più amata dell’anno: la festa della mamma. Tra le tendenze regalo più in voga in questo momento vi è sicuramente la ricerca di prodotti gourmet. Claudio Vignoli Group, azienda di Jesi specializzata nel settore oleario, ha dato vita a una special edition di olio extra vergine di oliva con un'etichetta pensata per rendere omaggio a tutte le mamme del mondo.

L’etichetta di questa edizione speciale, che vede al centro la parola Mamma esaltata dai caratteri “oro” e affiancata da un cuore rosso, nasce dalla creatività della graphic designer jesina Letizia Mocchegiani. Il nuovo prodotto si inserisce nell’ambito di un progetto per esportare eccellenze gastronomiche marchigiane e italiane voluto e pensato dall’imprenditore jesino e consulente del settore oleario Claudio Vignoli, CEO del Gruppo. «La Festa della Mamma è stata l’occasione per lanciare la nostra nuova linea di oli extravergine di oliva – spiega Vignoli -. Il progetto è il primo di una serie di etichette e packaging che verranno creati per celebrare tutta una serie di ricorrenze speciali e fa parte di un nuovo concetto di divulgazione del made in Italy nel comparto alimentare». Il brand “Vignoli – Italian Food Anthology" comprenderà non solo olio di oliva, ma anche un catalogo di prodotti alimentari che verranno commercializzati sia in Italia sia, soprattutto, negli Stati Uniti attraverso una piattaforma digitale che verrà lanciata entro l’estate.