Quarto superyacht da inizio anno, varata la nuova Navetta 30

ANCONA - Custom Line vara il suo quarto superyacht in soli tre mesi dall?inizio dell?anno. Al Ferretti Group Superyacht Yard è sceso in acqua il nuovo scafo, il settimo, della linea dislocante Navetta 30. Lungo 28,43 metri e con un baglio di 7,3 metri, è contrassegnata da moderna eleganza e stile contemporaneo.

Nel design degli esterni, la generosità dei volumi si bilancia con la ricerca di un?eleganza fluida ed emozionante. Il design degli interni è studiato in sinergia con lo scafo. Una delle avanguardie stilistiche di Navetta 30 è il superamento delle soluzioni residenziali che si traduce nella scelta di vivere interni ed esterni come piani complementari, che si intersecano in un continuum coerente e strutturato.

Ampie vetrate a scafo, ponti di altezza superiore ai 2 metri e aree di poppa e di prua molto generose donano un immediato senso di spazialità. Gli esterni svolgono funzioni conviviali e di relax, dilatando al contempo gli spazi sociali e di privacy a bordo. Tra le scelte stilistiche volute dall?armatore, spicca il contrasto tra il Teak spazzolato, utilizzato per gli arredi e i frame di porte e finestre, e il parquet in legno scurissimo. Bagni in mosaico, pelle nabuk in tonalità tenui e scure come il Moka, arredi interamente firmati Minotti sia per gli esterni che per le aree interne.