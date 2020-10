Faber riceve il Premio Innovazione Smau per la cappa K-Air

FABRIANO - Faber, azienda leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, ha ricevuto il Premio Innovazione nel corso della giornata inaugurale della 57esima edizione di Smau per lo sviluppo della cappa smart K-Air.

Il riconoscimento è stato assegnato a Faber grazie al forte contenuto tecnologico di questo modello che si caratterizza per le avanzate funzioni di rilevamento della qualità dell’aria indoor e di trattamento dell’inquinamento domestico, controllabili attraverso un monitor presente sulla cappa e da remoto grazie al cloud Faber. Grazie al suo impegno nella ricerca e nel rinnovamento digitale, l’azienda è stata selezionata per rappresentare all’appuntamento di Smau Milano 2020 il tessuto innovativo della Regione Marche, unitamente ad altre aziende di riferimento del territorio e a 20 start up.

«Questo evento ha avuto sempre l’obiettivo di promuovere nel nostro Paese l’innovazione: Faber destina investimenti importanti in ricerca e sviluppo e si rivolge in modo attento a tutti i segnali di cambiamento” ha commentato Riccardo Remedi, managing director di Faber: “Smau rappresenta inoltre un importante spazio di networking e di confronto con player fortemente orientati all’innovazione; un’occasione quanto mai preziosa in uno scenario difficile e allo stesso tempo sfidante come quello attuale». In merito al Premio Innovazione, Dino Giubbilei, direttore marketing di Faber, ha aggiunto: «In questo periodo c’è una crescente attenzione all’aria che respiriamo. La cappa è un oggetto che noi tutti abbiamo in casa e da oggi ci potrà aiutare anche nel migliorare la qualità dell’aria tra le mura domestiche, consentendoci di controllare e di intervenire sui parametri di salubrità da qualsiasi luogo. Il monitor integrato nella cappa K-Air permette inoltre di controllare l’usura dei filtri, di navigare per consultare le nostre ricette preferite oppure, dialogando con gli altri dispositivi di casa, di verificare cosa fanno i nostri figli intanto che cuciniamo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Anche in occasione di un evento di rilevanza nazionale come Smau, Faber ha ribadito l’importanza del suo forte legame con le Marche: la Regione è parte integrante della sua storia e del suo successo proprio grazie al patrimonio di conoscenze ed esperienze del territorio, in particolare del distretto fabrianese.