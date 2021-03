Estra Prometeo, ad Ancona servizi e consulenze nello store di Corso Stamira

Lo sportello di via del Commercio resta operativo, su appuntamento, per il solo servizio acqua di Viva Servizi. Sono comunque disponibili canali alternativi di comunicazione. Queste le varie possibilità

Estra Prometeo ha informato la cittadinanza che, dal 15 febbraio, lo sportello di via del Commercio, ad Ancona, non è più attivo per la gestione dei servizi di luce e gas.

A disposizione dei clienti c’è lo store di Corso Stamira, 3, a due passi dal porto, dedicato al mondo dell’energia. Oltre all’assistenza nella gestione delle forniture Estra Prometeo, è possibile ottenere preventivi e consulenze sull’efficienza energetica domestica e valutare l’acquisto di prodotti per lo smart living. Lo sportello di via del Commercio resta operativo, su appuntamento, per il solo servizio acqua di Viva Servizi. Sono comunque disponibili canali alternativi di comunicazione. Queste le varie possibilità:

- Email: clienti@estraprometeo.it

- Call center 800 019 019, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da telefono fisso)

- Call center 02 827070 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 21, il sabato dalle 8 alle 13 (da cellulare)

- Servizio letture contatore gas e luce: 800 057 057 (da telefono fisso), 02 8270 (da cellulare)

Tramite questi canali, EstraPrometeo è a disposizione dei propri clienti per svolgere le pratiche relative ad allacciamenti, attivazioni, subentri, volture, inoltrare segnalazioni, richieste di informazioni, reclami, senza nessuna differenza rispetto al recarsi fisicamente presso gli uffici al pubblico.