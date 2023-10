Riciclo vecchi jeans, l'azienda anconetana al secondo posto per capi consegnati

ANCONA - Su 38 aziende partecipanti Estra si classifica al 2°posto. La raccolta di vecchi capi in denim e jeans promossa da Estra e Rifò nelle sedi Estra di Prato, Siena, Arezzo e Ancona, avviata nel mese di novembre e appena conclusasi, ha dato i suoi frutti. Estra si è distinta tra le 38 aziende aderenti al progetto posizionandosi al secondo posto per il numero di jeans consegnati.

Rifò, promotore dell’iniziativa “Re-Think Your Jeans”, collabora con due altre realtà (entrambe toscane) per il recupero del denim: I capi vengono selezionati da And Circular, per essere lavorati, sfilacciati e ridotti allo stato fibra all’interno del distretto tessile di Prato. Successivamente questo materiale viene trasformato nel filato in denim rigenerato, con il quale saranno prodotti nuovi capi sostenibili. Con parte del tessuto rigenerato vengono realizzati nuovi capi di abbigliamento Rifò. “Estra – Ha dichiarato il Presidente Francesco Macrì - ci tiene ad esprimere tutto il suo apprezzamento ai propri dipendenti per la partecipazione attiva dimostrata ed i risultati conseguiti. L’azienda da sempre promuove comportamenti sostenibili e si sforza di tradurli in risultati misurabili anche all’esterno tramite il proprio Bilancio di Sostenibilità.”