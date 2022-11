Economia circolare, Estra S.p.A vola a Ecomondo

Estra S.p.A. partecipa a Ecomondo, fiera di riferimento a livello europeo sull’economia circolare e la transizione ecologica, giunta quest’anno alla sua 25° edizione. La manifestazione, in corso fino al prossimo 11 novembre, riunisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare e si pone come obiettivo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile.

Lo stand della società descrive la presenza del Gruppo nelle attività relative al recupero di materia ed energia, gestione di rifiuti speciali e non, solidi e liquidi, raccontando, in sintesi, l’impegno di Estra nell'economia circolare. Altro tema la transizione energetica con le prospettive del mercato dell’energia e i possibili sviluppi per idrogeno e biometano. Argomenti che saranno approfonditi in un digital talk dedicato la mattina di domani 10 novembre alle ore 11.30. Il Direttore Generale di Estra Paolo Abati, delineerà un quadro complessivo delle tematiche nel suo intervento con focus incentrato sui mutati scenari internazionali sul fronte dell’energia e delle materie prime. L’evento sarà disponibile in diretta streaming sulla piattaforma web di Ricicla.Tv e successivamente sui canali youtube e instagram dell’emittente.

«La nostra partecipazione a Ecomondo, rinnovata anche in questa edizione, testimonia l’attenzione centrale del nostro Gruppo nei riguardi dell’economia circolare quale leva principe per lo sviluppo sostenibile – ha dichiarato Paolo Abati, Direttore Generale di Estra S.p.A- un impegno tangibile, avvalorato nel tempo dalle plurime operazioni di acquisizione che abbiamo perfezionato, da ultima l’acquisizione di Ecocentro Toscana, e che ci hanno consentito di rafforzare il nostro posizionamento nel delicato comparto della gestione dei rifiuti».