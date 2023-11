Estra e CAB Stamura, la sinergia vola ancora a canestro

ANCONA - Estra fornisce ancora l’assist vincente alla Cab Stamura Ancona. Rinnovata la sponsorizzazione in favore della società dorica che conta oltre 600 cestisti dai 5 ai 20 anni nei settori del minibasket e in campo sia maschile che femminile. Una collaborazione consolidatasi nel tempo, che consente appunto al sodalizio del capoluogo marchigiano di trarre l’energia indispensabile a portare avanti la propria preziosa attività.

«I valori dello sport sono anche i nostri – spiega Maria Cristina Rossi, consigliera di amministrazione Estra spa -. Sappiamo quanto sia importante la cooperazione di squadra nello sviluppo personale di ragazzi e ragazze ed è con grandissimo piacere che abbiamo deciso di confermare il nostro sostegno alla Cab Stamura Ancona, che si prende cura con attenzione, competenza e dedizione dei giovani, il nostro futuro».

«Siamo orgogliosi – commenta Gabriele Virgili, Presidente CAB Stamura Ancona - di affiancare il nome della nostra Società ad un marchio importante come Estra che rappresenta un'eccellenza nel proprio settore proprio come cerchiamo di essere noi nel nostro. Ringrazio Estra a nome della Società sperando che questo nuovo accordo sia il primo passo verso una collaborazione duratura e piena di successi per entrambi».