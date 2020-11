Estra Energie, accordo con AzzeroCO2 per lo sviluppo sostenibile

PRATO - Estra Energie - società del Gruppo Estra attiva sul mercato della vendita di gas naturale ed energia elettrica ha siglato un accordo triennale con AzzeroCO2 – società per la sostenibilità e l’energia partecipata da Legambiente e Kyoto Club – per l’avvio di un programma strutturato di compensazione delle emissioni di CO2 prodotte nella fase di combustione del gas metano venduto. La compensazione delle emissioni avverrà tramite l’acquisto di crediti di CO2 sul mercato volontario, derivanti da progetti internazionali di sviluppo delle energie rinnovabili certificati Gold Standard, ovvero selezionati tra quelli a più elevato profilo con le migliori caratteristiche sociali, ambientali ed economiche e conformi ai principali standard di verifica riconosciuti a livello internazionale.

Da oggi Estra offrirà pertanto ai cittadini la possibilità di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, proponendo un'offerta gas naturale che, grazie all’accordo con AzzeroCO2, compensa le emissioni di CO2 equivalente derivante dal consumo di gas effettuato. Non solo Estra Energie, che svolge il ruolo di capofila per l’accordo con AzzeroCO2, ma anche EstraPrometeo, ha tra i propri listini, l’offerta gas con emissioni di CO2, legate alla fase di combustione, compensate. Parallelamente Estra lancia un ambizioso progetto volto alla riqualificazione del territorio Italiano, un’iniziativa resa possibile grazie all’adesione a “Mosaico Verde”, una grande campagna nazionale di forestazione ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente nata con lo scopo di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recuperare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di Responsabilità Sociale d’Impresa. Gli interventi di forestazione sostenuti da Estra prevedono la piantumazione di circa 9.000 alberi nel prossimo triennio. Il progetto, nello specifico, coinvolgerà Comuni e Enti Parco del Centro Italia, area in cui Estra affonda le sue origini. Per il primo anno gli interventi di forestazione avranno luogo nei territori dei Comuni di Ancona, Civitella in Val di Chiana (AR) e Calenzano (FI). .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Con quest’accordo - dichiara Francesco Macrì, presidente di Estra – il Gruppo conferma l’attenzione di primo piano nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’approccio consapevole e proattivo nella gestione della propria attività. La valorizzazione dei territori e delle comunità è al centro dell’operato di Estra che la persegue tramite una molteplicità di iniziative volte la creazione di valore condiviso».