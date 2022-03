Ancona, Enel controllerà 700 km di linee elettriche dal cielo

ANCONA - Da terra e anche dal cielo:«Sono iniziati i controlli incrociati di Enel per garantire un servizio elettrico di qualità, efficiente e continuo nelle aree della provincia di Ancona di E-Distribuzione. La società del Gruppo Enel, che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, infatti, ha avviato un check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione nella provincia romagnola con un elicottero specializzato» scrive la stessa azienda in una nota.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di oltre 700 km di cavi aerei di media tensione e di centinaia di sezionatori aerei di manovra. La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo. Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela. Al controllo aereo fa seguito l'analisi di dettaglio dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici di E-Distribuzione che definiscono il successivo piano di interventi.

«Le ispezioni aeree – dichiara Carla Falchi Responsabile Area Regionale Marche Abruzzo Molise - rappresentano per E-Distribuzione un investimento economico e tecnologico importante, ed è un’attività fondamentale che ci permette di ridurre in modo significativo i tempi necessari per i controlli, di aumentarne l’accuratezza, e di evitare interruzioni del servizio. Grazie a questi monitoraggi, garantiremo a cittadini e imprese del territorio una rete elettrica affidabile e resiliente». Il sorvolo interesserà complessivamente 22 comuni della provincia di Ancona: Loreto,Ancona,Senigallia,Trecastelli,Castelfidardo,Numana,Chiaravalle,Monte San Vito, Monte Roberto, Sirolo, Falconara Marittima, Jesi, Camerano, Santa Maria Nuova, Agugliano, Ostra, Filottrano, Montemarciano, Camerata Picena, Offagna, Monsano e Castelbellino. L’ispezione eliportata durerà fino al 30 marzo, dopodiché i tecnici di E-Distribuzione passeranno alla fase operativa con le operazioni sul campo in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.