E-distribuzione apre la nuova sede operativa: gestirà 100mila clienti

«Più innovazione e qualità del servizio elettrico per gli oltre 100.000 clienti della provincia di Ancona. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, rafforza la sua presenza sul territorio regionale con l’apertura della nuova sede Operativa a Fabriano, situata in via Filippo Rossi». L’annuncio è stato dato dalla stessa azienda.

Sette Cabine Primarie, 1.894 impianti secondari, oltre 5.000 km di linee in media e bassa tensione, 4.000 produttori di Media e Bassa Tensione e oltre 100.000 clienti: sono questi i numeri su cui è impegnata la nuova sede Operativa di Fabriano che, con la squadra di tecnici e operai composta da 13 dipendenti e insieme al personale della sede di Jesi, continuerà a garantire il servizio elettrico 24 ore su 24 in 29 comuni del territorio marchigiano, tra cui Fabriano, Sassoferrato, Arcevia, Jesi e Chiaravalle, su un vasto territorio di oltre 1.200 km2. L’Unità operativa, oltre ad intervenire in situazioni di criticità ed emergenza, è impegnata quotidianamente nel coordinamento delle squadre sul campo, nella gestione degli interventi di manutenzione, nella progettazione e realizzazione di investimenti per il restyling e il potenziamento della rete. La nuova Sede ha una superficie coperta di oltre 1.000 mq ed è articolata in due piani fuori terra destinati a uffici, spogliatoi e archivio oltre al ricovero di materiali e automezzi operativi. Completa la consistenza un ampio parcheggio, di circa 1100 mq, munito di stazione di ricarica per le auto elettriche di servizio e un’apposita zona destinata allo stoccaggio di materiali. «La nuova sede pienamente in funzione da oggi - ha dichiarato il Responsabile E-Distribuzione Area Adriatica Roberto Ruggiano - è il segno di una continuità e di un’attenzione costante verso questo territorio che E-Distribuzione ha sempre avuto e continuerà ad avere nell’ottica di garantire un miglioramento continuo della rete elettrica per tutti i cittadini e le imprese presenti nei 29 comuni della provincia di Ancona».