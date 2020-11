Ecopackaging Awards, premiato anche un hamburger di Fileni

CINGOLI – Fileni, azienda marchigiana leader nella produzione di carni biologiche in Italia, è stata premiata ieri nell’ambito degli Ecopackaging Awards per l'Hamburger di bovino Fileni BIO in ecovassoio. Il premio è organizzato da Veronafiere e Bio&Consumi in occasione della nuova fiera B/Open, l’iniziativa b2b rivolta agli operatori italiani ed esteri del food certificato biologico e del natural self-care, in programma a Verona dal 23 al 24 novembre.

L’obiettivo degli Ecopackaging Awards è valorizzare le aziende che si sono contraddistinte come esempi virtuosi di produzione biologica e che hanno presentato innovazioni nell’ambito del packaging sia in termini di materiale, sia dal punto di vista del design. Le aziende meritevoli sono state premiate da una giuria composta da cinque membri: un designer di professione, un docente universitario di design, un esperto di marketing, un artista visivo e Angelo Frigerio, Direttore di Bio&Consumi. Fileni è stata premiata nella categoria Carni&Salumi per l'Hamburger di bovino Fileni BIO in ecovassoio, il primo packaging davvero amico dell’ambiente, che abbatte l’utilizzo della plastica di oltre il 90% in favore della carta a ulteriore dimostrazione di come l’azienda metta da sempre al centro della propria strategia la sostenibilità per contribuire a rendere il mondo un posto migliore con i propri prodotti. L’ecovassoio, certificato FSC e ATICELCA, è composto da un pratico vassoio in carta, riciclabile nella raccolta della carta e da un elegante film stampato, che può essere smaltito nella raccolta della plastica.

Il commento di Roberta Fileni, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Fileni Alimentare SpA «Ogni giorno ci impegniamo nella ricerca di soluzioni innovative per rendere sostenibile ogni aspetto della nostra filiera. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento perché la scelta di packaging a basso impatto ambientale ci permette di contribuire a rendere il mondo un posto migliore e aiutare i consumatori a compiere scelte consapevoli nel rispetto dell’ambiente».