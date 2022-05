Un azienda dell’anconetano tra le migliori 100 in ambito green

SASSOFERRATO - C’è anche un’azienda della provincia di Ancona tra le eccellenze italiane dell’edilizia sostenibile raccolte nel nuovo rapporto di Symbola, Fondazione che promuove e aggrega le realtà che migliorano il Paese puntando su innovazione e sviluppo, bellezza e creatività, capitale umano e territorio. Diasen, azienda di Sassoferrato che sviluppa prodotti ecosostenibili per l’edilizia, è infatti tra le esperienze raccontate in “100 italian green building stories”, pubblicato da Fondazione Symbola e Fassa Bortolo. Lo studio ricostruisce una mappa virtuosa con imprese, università, centri di ricerca e realtà non profit impegnate nel mettere in campo tecnologie e soluzioni made in Italy per la sostenibilità e l’economia circolare.

Soddisfatto il presidente di Diasen, Diego Mingarelli: «Ci fa un enorme piacere un riconoscimento autorevole come quello di Symbola, perché come Diasen siamo in prima linea in una esplorazione avvincente, ovvero ricercare soluzioni, tecnologie e competenze per consentire a un settore tradizionale come quello dell’edilizia di fare un grande salto di qualità e diventare più sostenibile e capace di pensare edifici funzionali e confortevoli. Oggi – aggiunge Mingarelli - le persone vogliono vivere bene e sono attentissime al proprio al benessere; gli spazi e gli edifici in cui passano gran parte del tempo sono il luogo in cui si forma per prima la coscienza di un comfort sostenibile. E Diasen è al servizio di questa straordinaria evoluzione del costruire e dell’abitare».

In particolare Diasen è stata inserita nel rapporto per aver sviluppato, con l’impiego di materie prime naturali, biomalte e pitture altamente innovative, migliorando le condizioni termiche degli edifici e contribuendo al risparmio energetico. “Una scelta di successo – spiega il rapporto - tanto che le soluzioni Diasen sono state utilizzate per la riqualificazione del metrò di Parigi, del centro storico dell’Havana, del Children’s Museum di Pittsburgh e del Data Center della Portugal Telecom.” Lo studio mette inoltre in evidenza l’impegno di Diasen dal punto di vista della formazione, nell’obiettivo di far crescere il territorio e le competenze di settore: dal 2017 l’azienda di Sassoferrato ha aperto Green Future Academy, primo polo didattico marchigiano 4.0 per l’edilizia sostenibile rivolto a tecnici e professionisti.