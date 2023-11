“DM Epicenter-Boutique” in piazza Cavour, il nuovo "hair-project" di Marco Domenichelli

ANCONA – “DM Epicenter-Boutique” è il nuovo progetto di Marco Domenichelli (DM Parrucchieri) ideato per il 30° anniversario dall'apertura del primo salone DM nel 1993. Dm Epicenter nasce dal concetto di "transformer", uno spazio che si rinnova ogni settimana, all’interno di una Boutique interamente dedicata alla cura e alla bellezza dei capelli, situata nel cuore di Ancona – in piazza Cavour – ed ideale per regalare e regalarsi “coccole” di Natale.

In vendita solo prodotti professionali, selezionati da Marco, le linee DM Argan (studiati e prodotti in collaborazione con i Laboratori Biacré di Firenze) e l'iconica “Acqua di Portonovo”, dalla decennale collaborazione con Vita d'aMare in Piazzetta a Portonovo. Dal profumo stimolante e vivace, Acqua di Portonovo è perfetta sia come profumo personale che come fragranza per ambiente. Con note verdi e acquatiche, una delicata essenza di mela e bambo, e accenti legnosi, regala un'esperienza biologica e naturale che incanta i sensi.