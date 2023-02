Cooperativa Criluma Ancona premiata da Costa Crociere come migliore agenzia di viaggi delle Marche

ANCONA – La Cooperativa Criluma, aderente al settore Culturmedia di Legacoop Marche, agenzia di viaggi con sede ad Ancona, è stata premiata da Costa Crociere come migliore agenzia di viaggi delle Marche. Il riconoscimento è stato assegnato nell’ambito della 27esima edizione ‘Protagonisti del Mare’, l’evento più importante di Costa Crociere.

"Il riconoscimento assegnatoci ancora una volta dal gruppo Costa Crociere – commenta Antonio Recchi, presidente di Criluma Viaggi – attesta la qualità, l’impegno e la professionalità che la nostra agenzia, con il suo team, mette quotidianamente in campo. Il turismo è in fase di forte ripresa dopo due anni difficilissimi di blocco causato dalla pandemia di Covid-19. Le persone hanno voglia di tornare a viaggiare, un desiderio che abbiamo alimentato tra i nostri clienti e grazie alla collaborazione con Costa Crociere siamo in grado di regalare loro tutta la magia della crociera nei mari più belli”. “Quello delle crociere – conclude – è un mercato in forte espansione nelle Marche dove c’è grande interesse ed entusiasmo, e le richieste sono molto numerose. Un elemento che regala ottimismo al settore viaggi”.

La premiazione il 6 febbraio a bordo di Costa Smeralda, nella rada di San Remo, nella settimana di avvio del Festival della canzone italiana, con un parterre di ospiti d’eccezione. All’appuntamento esclusivo, erano presenti la campionessa mondiale ed europea di fioretto Bebe Vio, la cantante, artista e modella Nicole Magolie e il comico Angelo Pintus. L'esclusivo evento di Costa Crociere è tornato a svolgersi quest’anno dopo tre anni di stop a causa della crisi pandemica.