Taglio del nastro per la nuova sede di Crédit Agricole Italia: ad Ancona sono tre

ANCONA - Taglio del nastro per la nuova sede marchigiana di Crédit Agricole Italia, presidio del Gruppo ad Ancona e inaugurata oggi in Via Fioretti alla presenza di istituzioni, rappresentanti dell’imprenditoria e stakeholder locali, tra cui il Presidente della Regione Francesco Acquaroli e il Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Marco Granelli.

La nuova sede si aggiunge alle 2 già operative in altre zone della città, rafforzando la presenza territoriale della banca e portando a quota 7 le sue filiali nella provincia, dove incide la Direzione Regionale Romagna – Marche, guidata da Filippo Corsaro.

A livello regionale il Gruppo può contare su 26 filiali oltre a 3 Poli Affari, un Mercato d’Impresa, un

Mercato Private ed un distaccamento dei Consulenti Finanziari. “Il rafforzamento della nostra presenza in questa città, oltre a confermare la strategicità di Ancona e la dinamicità del suo tessuto socioeconomico, si accorda perfettamente alla nostra strategia di sviluppo e radicamento sul territorio - commenta Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia – Un legame che ci consente di interpretare al meglio le esigenze dei nostri oltre 63mila clienti nella regione e rispondere con tempestività e specificità alle loro richieste”.