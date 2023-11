"La comunicazione? Ha sempre un'anima": Costanza Mignanelli tra i 100 top Marketing Manager di Forbes Italia

ANCONA - Trentaquattro anni, anconetana, responsabile Marketing e comunicazione della Frittelli Maritime Group. Costanza Mignanelli è stata inserita da Forbes Italia tra i 100 migliori Marketing Manager del 2023. Mercoledì sera, a Milano, il riconoscimento ufficiale in una serata nella splendida cornice di Terrazza Martini.

Il buio e il rilancio

La passione per la moda e un libro già pubblicato sulla sua sfida personale più grande: la lotta contro l'anoressia (Il Coraggio di piacersi, edizioni Amazon). Quella però è un'altra storia. Mercoledì 8 novembre, ore 18: spilla con il logo aziendale sulla camicia bianca, gonna nera e l'immancabile frangetta nella serata con vista mozzafiato su Milano. Archiviato il periodo buio, Costy raccoglie i frutti del rilancio conquistato (anche) attraverso il lavoro e la fiducia accordata dall'imprenditore Alberto Rossi. Il "pronti via" nel momento personale più delicato della sua vita, occupandosi della biglietteria per i passeggeri dei traghetti. La passione per i social e la scrittura l'hanno poi lanciata nel corso di quasi 8 anni verso ruoli di più alta responsabilità: prima la gestione dei canali social dell'azienda, poi il sito e infine l'intero comparto comunicazione (magazine aziendale compreso). La sfida professionale più importante è stata l'organizzazione dell'evento collegato al centenario aziendale dove "a funzionare- spiega lei stessa- è stata tutta la squadra".

Squadra, umanità, emozioni

Squadra, emozioni e umanità: i capisaldi del 'Costy-pensiero' sul lavoro. "Qualsiasi concetto espresso attraverso le emozioni ha un potere di accelerazione e penetrazione oggi fondamentale per generare interesse nelle persone. Sì, perché prima di parlare di target, clienti, buyer personas, profili, utenti, di fronte abbiamo sempre persone" spiega Costanza. "Quando ho ricevuto la telefonata di Forbes stentavo a crederci. Non nascondo che con emozione e altrettanta soddisfazione ho pianto nell’immaginare il mio nome tra i big del marketing appartenenti ad importantissime aziende italiane. Il mio percorso è stato tortuoso, non ho mai studiato per apprendere a diventare quello che sono oggi. Questo a testimoniare che la formazione sul campo è fondamentale per acquisire gli strumenti del mestiere, accompagnati da ambizione, passione, impegno, entusiasmo, creatività, spirito di squadra e sacrificio".

"Se vuoi puoi"

Un riconoscimento che ha il sapore del messaggio a chi inizia qualsiasi tipo di risalita: "Sono la dimostrazione che se vuoi puoi, se ci credi davvero l’obiettivo lo raggiungi senza necessariamente calpestare nessuno, nel massimo rispetto dei colleghi che non sono mai antagonisti, ma compagni di viaggio verso una meta comune che è il progresso dell’azienda. Dal mio ingresso in FMG ad oggi credo di aver dato nel mio piccolo un’anima al Gruppo, cercando la maniera di disegnare l’abito più giusto per la più grande realtà portuale anconetana, che sapesse esaltarne i punti forti, i valori e costruirne una degna fama. A guidarmi è stato sempre il principio che è la fiducia a muovere gli acquisti e la fiducia si costruisce sulla trasparenza, la serietà e la professionalità. Per farlo ho ritenuto opportuno veicolare messaggi importanti tramite l’unico linguaggio non verbale che funziona su un piano universale, quello delle emozioni. Questo riconoscimento per me è oggi un grande traguardo che testimonia che anche nel mio piccolo, in quasi 8 anni di carriera, un’impronta di me e del mio concetto moderno di azienda l’ho lasciata. Un pensiero di riconoscenza va all’imprenditore che è stato l’unico insieme ai manager dell’azienda, e in un momento di estrema difficoltà personale, a vedere in me risorse che neppure io ero cosciente di avere, dandomi ampio spazio di azione per esprimere liberamente il mio talento".