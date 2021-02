Inaugurato il nuovo Conad Marotta, taglio del nastro con il sindaco Nicola Barbieri

Il sindaco di Mondolfo Marotta, Nicola Barbieri, ha inaugurato il nuovo Conad Marotta nella mattina di giovedì 25 febbraio. Erano presenti il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Luca Panzavolta.

Il taglio del nastro è avvenuto prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Il parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuliano Zingaretti, impartirà la benedizione. L'nvestimento messo in campo per questa nuova apertura è di oltre 5 milioni di euro. Il punto vendita impiega 34 persone, 22 donne e 12 uomini. Quasi tutte sono nuove assunzioni, effettuate appositamente per il lancio dell’attività. La gestione è affidata alla società Conad Senigallia snc. Il punto vendita si trova in via Giacomo Brodolini 6 e ha una superficie complessiva di vendita di oltre 1.200 metri quadri. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20.