Conad Marotta inaugura il 25 febbraio, per la nuova apertura investiti 5 milioni di euro

MAROTTA – Inaugura giovedì 25 febbraio alle 9 il supermercato Conad Marotta. Il taglio del nastro avverrà prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid. Saranno presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati-Conad Luca Panzavolta e il Sindaco di Mondolfo Marotta, Nicola Barbieri. Il parroco della chiesa di San Giuseppe, don Giuliano Zingaretti, impartirà la benedizione. Il punto vendita impiega 34 persone, 22 donne e 12 uomini. Quasi tutte sono nuove assunzioni, effettuate appositamente per il lancio dell’attività. La gestione è affidata alla società Conad Senigallia snc. Il punto vendita si trova in via Giacomo Brodolini 6 e ha una superficie complessiva di vendita di oltre 1.200 metri quadri. Il nuovo supermercato mette poi a disposizione un largo ventaglio di servizi, tra cui le casse veloci automatiche, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito.

Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7,30 alle 20; la domenica dalle 8 alle 13 e dalle 16 alle 20. «Il territorio marchigiano — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — riveste un ruolo importante nelle strategie commerciali della nostra cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Lo testimonia l’importante investimento di oltre 5 milioni di euro messo in campo per questa nuova apertura. Marotta rappresenta una realtà che registrava una presenza storica per Conad, ma nel recente passato aveva subito un segno di sofferenza, di regresso. Dopo diversi anni siamo riusciti finalmente a trovare la soluzione ideale per riportare il nostro marchio sugli standard qualitativi che ovunque ci sono riconosciuti. Per caratteristiche di dimensione, capacità gestionale dei soci, offerta commerciale, convenienza per i clienti e scelta strategica di localizzazione territoriale. Il nuovo punto vendita si trova infatti in una posizione baricentrica per fornire un ottimo servizio sia ai residenti di Marotta che a quelli di Mondolfo. Abbiamo quindi tutti gli ingredienti necessari per far diventare il nuovo negozio Conad un punto di riferimento importante anche per tutto il territorio circostante. Questa è la nostra scommessa, siamo determinati a vincerla». «Saluto con grande piacere — dichiara il Sindaco Nicola Barbieri —l’apertura del nuovo punto vendita di Conad che sicuramente darà impulso e crescita ulteriore alla nostra comunità. Questo importante investimento, in un periodo assai difficile come quello che stiamo vivendo legato all’emergenza sanitaria, rappresenta un significativo segnale di fiducia per il futuro del nostro territorio».