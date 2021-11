Riapre il Conad, store rinnovato e cuochi in negozio

È stato inaugurato questa mattina dal Sindaco di Jesi Massimo Bacci il rinnovato Superstore Conad di via Don Arduino Rettaroli. Erano presenti l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad Luca Panzavolta, il presidente di CIA-Conad, Maurizio Pelliconi, il socio Conad Vincenzo Eco e, in rappresentanza della Regione Marche, la consigliera Simona Lupini. La benedizione è stata impartita da don Federico Rango, referente del progetto Policoro della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Jesi. La breve cerimonia è avvenuta prima dell’apertura, nel rispetto delle disposizioni anti-covid.

«L’intervento di riqualificazione estetica del fabbricato — dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta — ha previsto la ristrutturazione integrale sia del supermercato che dell’intero complesso, compresa galleria, facciate, parcheggi esterni, per un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Manteniamo ovviamente le nostra caratteristiche distintive, ma puntiamo molto sul potenziamento di tutti i reparti freschi, a partire dalla ricca offerta di gastronomia calda preparata dai nostri cuochi direttamente nel negozio. Rilanciamo questo spazio commerciale in un momento particolarmente difficile e delicato per tutti. La gestione è affidata a Vincenzo Eco della società L’Eco in Vallesina: sono convinto che confermeranno e miglioreranno gli ottimi risultati sin qui ottenuti, con l’entusiasmo e la competenza che li caratterizza».

Il negozio ha una superficie di vendita di circa 3mila metri quadri. Nel quadro della ristrutturazione complessiva uno dei punti di forza più importanti è il banco servito di gastronomia calda, con produzione interna, in cui sarà possibile trovare un ricco assortimento di pietanze pronte da consumare. All’interno i clienti troveranno anche la macelleria servita (con lavorazione tradizionale in osso) e la pescheria servita al banco. Grande spazio è riservato alle eccellenze del marchio Conad, leader nazionale di mercato, a partire dalla grande attenzione alle referenze del territorio, come ortofrutta, salumeria, carni e formaggi. Il superstore mette a disposizione un ventaglio di servizi, tra cui le casse veloci, sia in modalità self che “speedy spesa”, il pagamento attraverso Conad Card e il parcheggio gratuito. Gli orari di apertura sono tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30, domenica compresa. All’interno della galleria restano le stesse attuali attività, con alcuni riposizionamenti migliorativi: pizzeria, ottica, telefonia e servizi, oreficeria, parafarmacia, rivendita di materassi e parrucchiera.