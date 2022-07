Doppio taglio del nastro alla Galleria Conad, si inaugurano supermercato e Pet store: 50 i posti di lavoro

Doppia inaugurazione giovedì 7 luglio alle 9 alla Galleria Conad di Osimo in via della Vecchia Fornace 16. Tagliano il nastro il supermercato Conad, dopo la ristrutturazione che ne ha traformato gli interni e ampliato i servizi, e il negozio per animali Pet Store, sempre a marchio Conad. Insieme i due punti vendita danno lavoro a una cinquantina di persone. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Simone Pugnaloni e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati - Conad, Luca Panzavolta. Il parroco di San Marco don Benny Madathiparampil impartirà la benedizione.

La prima novità è il Pet Store Conad, che con i suoi 300 metri quadri mette a disposizione un vasto spazio dedicato all’alimentazione e alla cura di cani, gatti, roditori, volatili e più in generale di tutti i più diffusi animali da compagnia. La seconda è il nuovo volto del Conad, un grande supermercato da 1.500 metri quadri: presenti macelleria con banco servito e lavorazione in osso, la pescheria, il reparto panetteria, i freschi del reparto ortofrutta, i prodotti gourmet di Sapori&Dintorni, la cantina con vasta scelta di vini e la gastronomia con banco caldo. Una particolare attenzione è stata riservata ai prodotti tipici del territorio marchigiano, come quelle del percorso “SìAmo Marche” Conad: formaggi, carne, frutta e verdura che viaggiano con distanze ridotte e aiutano a sostenere gli agricoltori, l’economia del territorio e l’ambiente. Tra le novità le casse veloci “Speedy Spesa”, che consentono di concludere l’acquisto in autonomia fino a un massimo di 20 pezzi, e quelle “Spesa Smart”, che creano una corsia preferenziale per i clienti che si attivano con la loro Conad Card. Gli orari di apertura sono dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20,30 per il supermercato, dalle 8 alle 20,30 per il pet store; la domenica per entrambi dalle 8 alle 20.

«L’importante investimento che effettuiamo a Osimo — dichiara Luca Panzavolta, amministratore delegato di CIA-Conad — rientra nella strategia complessiva della nostra cooperativa per riqualificare e potenziare la rete di vendita. Il supermercato è stato dotato delle più moderne tecnologie, anche in ottica di sostenibilità e risparmio energetico. La galleria commerciale si arricchisce del Pet Store, uno dei formati specializzati più amati dai clienti. Anche in questo caso il marchio Conad, leader in Italia, porta con se i propri valori di riferimento: vicinanza al territorio, prezzi bassi tutti i giorni, convenienza e qualità dei prodotti, offerte calibrate sulle esigenze del cliente».