Nel 2022 Conad Adriatico cresce: fatturato di 2.001 milioni di euro e un importante piano di sviluppo

Conad Adriatico chiude l’anno con risultati positivi: fatturato di 2.001 milioni di euro (+ 8,19% rispetto al 2021), 278,4 milioni di euro di patrimonio netto consolidato e una quota di mercato del 18,13% nel territorio di competenza. In 10 anni il fatturato della Cooperativa è cresciuto del 120% a conferma del consolidamento della propria leadership e presenza sul mercato.

"Nel 2022 Conad Adriatico - si legge in una nota - si è distinta per l’impegno nel supportare i soci ad affrontare la crisi sul fronte costi, energia e consumi e generando oltre 84 milioni di euro di risparmio per i propri clienti: fondamentale il contributo dei prodotti della marca del distributore. Gli investimenti proseguono ambiziosi anche nel 2023 con un importante piano di sviluppo per il quadriennio 2022-2025 da 352 milioni di euro: sostenibilità, efficientamento, digitalizzazione e valorizzazione delle filiere locali, i principali driver delle politiche di investimento. Nel 2022 devoluti 2,8 milioni di euro in iniziative di responsabilità sociale".