Inaugurato il nuovo show-room Comes in via della Montagnola. Presenti anche gli assessori Eliantonio e Bertini

Centinaia di persone hanno visitato tra ieri e oggi il nuovo show-room Comes di via della Montagnola, appena inaugurato, uno spazio di 500 metri quadrati dedicato all’abitare a 360 gradi. Presenti sabato 30 ottobre nella sede dell’azienda anconetana anche gli assessori Anna Maria Bertini e Angelo Eliantonio che hanno fatto i migliori auguri a tutto lo staff per questa nuova sfida. Comes è presente oltre ad Ancona anche a Senigallia (con showroom e centro edile), Cesano di Senigallia (sede di Comes Legno e di edilmarket) e Corinaldo (centro edile).

“Oggi l’azienda è focalizzata ad offrire un servizio completo che abbraccia tutti gli interlocutori del cantiere – sottolinea il titolare di Comes, Giovanni Pierfederici – grazie alla nostra capacità di essere un referente unico, dall’edilizia all’arredamento. Il nostro target sono le famiglie e tutti coloro che cercano comfort e benessere nell’habitat domestico”