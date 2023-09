Comes Ancona inaugura il suo nuovo showroom: il 30 settembre porte aperte ai clienti

L’azienda Comes, presente ad Ancona da oltre 50 anni nella sede in via della Montagnola, è pronta ad inaugurare il nuovo showroom sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre. Nelle prossime ore verrà svelato al pubblico il nuovo spazio di 500 mq (su un totale di 3000) dedicato all’abitare a 360 gradi.

“Oggi l’azienda è focalizzata ad offrire un servizio completo che abbraccia tutti gli interlocutori del cantiere – sottolinea il titolare di Comes, Giovanni Pierfederici – grazie alla nostra capacità di essere un referente unico, dall’edilizia all’arredamento. Il nostro target sono le famiglie e tutti coloro che cercano comfort e benessere nell’habitat domestico. Il 30 settembre e 1° ottobre i presenti potranno anche conoscere il team di collaboratori esperti e altamente qualificati di cui si avvale l’azienda, che è in grado di offrire sia ai clienti che ai professionisti un servizio completo per tutto ciò che riguarda la dimensione domestica".