Fileni vince il premio "Parole d'Impresa" di Confindustria Marche

Sia pure in modo virtuale Fileni, azienda leader nella produzione di carni biologiche in Italia, e i suoi valori sono stati protagonisti della premiazione di Parole d’Impresa, concorso promosso e organizzato da Confindustria Marche per sostenere, diffondere e valorizzare la cultura della comunicazione nel mondo delle imprese.

La giuria, infatti, ha assegnato a Fileni il Premio Parole d’Impresa per il migliore progetto di comunicazione nella categoria “Forme di comunicazione tradizionali” per la campagna pubblicitaria “Scegli il Bio” declinata attraverso spot televisivi e radiofonici andati in onda sui principali circuiti nazionali e locali. Il riconoscimento conferito all’Azienda conferma il successo di una campagna di comunicazione che si è rivelata essere tra le più significative e impattanti dell’ultimo biennio nel settore Alimentare. Sicuramente vincente è stata la decisione di avvicinare la filiera del biologico ai consumatori, mostrando loro le splendide campagne marchigiane, vera e propria cornice della passione genuina delle persone che lavorano in Fileni. Lo spot si sviluppa sul concetto di scelta, da una parte quella di Fileni di allevare secondo il metodo biologico favorendo così il benessere animale, dall’altra quella dei consumatori che scegliendo il bio aderiscono a uno stile di vita migliore e più salutare, come sottolineato anche dell’accattivante jingle divenuto la “firma” riconoscibile della comunicazione Fileni. A dare ulteriore valore alla comunicazione, la scelta di non coinvolgere attori professionisti nello spot, ma di rendere protagonisti alcuni dei collaboratori dell’azienda che ogni giorno lavorano per garantire la qualità lungo tutta la filiera: una precisa scelta di campo che testimonia la volontà di Fileni di raccontarsi con la massima trasparenza. Alla cerimonia di premiazione dell’edizione 2020 del Premio Parole d’Impresa, svoltasi ieri contestualmente al convegno “Comunicare l’impresa”, ha partecipato in collegamento Roberta Fileni, componente del CdA di Fileni Alimentare SpA