Camerano: orario estivo Centro Ambiente ed Ecosportello

Dal 1 Maggio al 30 settembre gli orari del Centro Ambiente di via Cavour varieranno il mercoledì e il venerdì con apertura dalle 14.00 alle 19.00 (fino al 30 Aprile l’orario è dalle 12.00 alle 17.00). Gli orari di tutta la settimana saranno i seguenti: - Lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 8.00 alle 13.00; - Mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 19.00; - Domenica dalle dalle 9.00 alle 12.00. Nello stesso periodo, gli orari di apertura dell’Ecosportello di via S.Francesco rimarranno invariati, ad eccezione del giovedì che durante il mese di Agosto sarà attivo di mattina dalle 9.00 alle 12.00 (invece del pomeriggio). Gli orari saranno quindi i seguenti: - Lunedì dalle 9.00 alle 12.00; - Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00; - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00, nel mese di Agosto l'orario è dalle 9.00 alle 12.00. Per qualsiasi informazione è possibile contattare lo sportello al numero telefonico 071.959186 (attivo solo negli orari di apertura). Si ricorda infine che per qualsiasi richiesta di ritiro a domicilio (ingombranti, raee, inerti, calcinacci) o segnalazione relativa a rifiuti, spazzamento, caditoie è possibile contattare il Numero Verde 800.277.999 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 19.00 e domenica dalle 9.00 alle 13.00. Assessore Ambiente Costantino Renato