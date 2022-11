Le aziende si incontrano al centro Papa Giovanni per l' “economia del Bene Comune”

ANCONA - Sabato 5 Novembre si è tenuto al Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona un importante incontro per Aziende, Professionisti ed Istituzioni, dal titolo “Economia del Bene Comune: un modello aziendale per la generazione di valore condiviso”. Per il secondo anno consecutivo, le aziende marchigiane sono state riunite al Centro per stringere legami importanti all’interno del territorio, ma soprattutto per stimolare un momento di confronto su un futuro più sostenibile ed equo. Si è parlato di Bene Comune, in quanto proprio quest’anno il Centro Papa Giovanni XXIII ha intrapreso un percorso con la Federazione per l’Economia del Bene Comune per stilare, prima realtà nella Regione Marche, il proprio Bilancio del Bene Comune. “La complessità del mondo in cui viviamo ci pone davanti sempre nuove sfide e, con il cammino intrapreso, abbiamo assunto maggiore consapevolezza sulle ricadute sociali ed ambientali che possono avere le nostre scelte” dicono dalla Cooperativa Centro Papa Giovanni XXIII «Assistiamo a un crescente bisogno di fare comunità, di contribuire a processi di sviluppo collettivo sia per Imprese e Organizzazioni, in generale, che per i singoli».

Presente, con un prezioso intervento nel quale ha sottolineato l’importanza della “cura”, Suor Alessandra Smerilli docente ordinaria di Economia politica presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione Auxilium di Roma nominata da Papa Francesco Segretaria del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale: «Sono io che ringrazio voi, sono contenta di poter condividere. Quando si arriva in un posto di eccellenza lo si comprende già scendendo dalla macchina e guardandosi intorno».

Durante l’evento si sono succedute le testimonianze di: Roberta Fileni, Vice Presidente di Fileni Alimentare SPA Lucia Cuman CEO-Organizzazione e Sviluppo STL Design & Tecnologia (Vicenza) Davide Niemeijer - Sustainability Specialist IKEA Ancona & Commercial Activities department Al termine del convegno, i relatori e i partecipanti sono stati ospiti di Fricchiò, la Ristorazione Solidale del Centro, ed hanno potuto gustare i piatti a base di inclusione sociale e lavorativa che il Centro Papa Giovanni XXIII propone agli amanti del buon cibo e degli eventi solidali.