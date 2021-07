Euro 2020, indovina il risultato e vinci un buono benzina: premiati 244 utenti

Buoni benzina da 10 euro distribuiti a tutti gli utenti che hanno saputo prevedere, partita dopo partita, i risultati raggiunti dai nostri azzurri: è questa l’iniziativa lanciata via Facebook dalla IS Simonetti Petroli, azienda con sede ad Osimo, leader nella distribuzione di carburanti in tutto il centro Italia. Sono stati 244 gli utenti premiati, dal primo match con la Turchia fino al gran finale contro l’Inghilterra. Oltre 3.500 complessivamente i partecipanti all’iniziativa. “Siamo veramente felici della risposta che abbiamo avuto da parte degli utenti. – fanno sapere dai vertici dell’azienda – Questi europei sono arrivati in un periodo difficile per il nostro Paese. Abbiamo voluto aggiungere all’entusiasmo del tifo per la nostra nazionale, anche la possibilità di aggiudicarsi dei buoni benzina, utilizzabili in tutte le nostre aree di servizio”. I vincitori del contest potranno riscuotere il loro premio all’interno degli impianti, a marchio IS e IP, distribuiti tra Marche, Umbria e Abruzzo.

Ma che cosa sono stati chiamati a fare, di preciso, i partecipanti? “Semplicemente commentare, di volta in volta, il post dedicato alla partita in programma, scrivendo, proprio attraverso il commento, quello che, secondo la loro previsione, sarebbe stato il risultato ottenuto dalle due squadre. Ovviamente, dagli ottavi in avanti, bisognava essere bravi ad individuare anche eventuali rigori e il relativo risultato”. Nessun limite nell’assegnazione: “Non abbiamo previsto un tetto massimo di buoni da distribuire. Tutti coloro che hanno indovinato sono stati premiati il giorno seguente con consegna del buono digitale”. Netta la tendenza nelle previsioni: “Quelle relative alla vittoria azzurra erano sempre molte di più. In questo europeo i nostri utenti ci hanno creduto per davvero. E noi insieme a loro”.