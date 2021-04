Conerobus sempre più green, arrivano sei nuove auto a metano

Sono state consegnate a Conerobus, nei giorni scorsi, sei nuove auto di servizio a metano.

«Confermano l’impegno dell’azienda per una mobilità sempre più green- spiega l'azienda in una nota- l’acquisto delle vetture è solo l’ultima, in ordine di tempo, delle tante iniziative messe in campo dalla società di gestione del trasporto pubblico di Ancona e provincia per costruire un futuro sostenibile. Tra queste la sperimentazione di Purifygo, l’innovativo progetto pilota di filtraggio delle polveri sottili attraverso gli autobus in movimento».