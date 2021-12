Astea Energia, rinnovato lo sportello di Filottrano: cambiano anche gli orari

FILOTTRANO - Astea Energia ha inaugurato ieri pomeriggio il suo sportello, completamente rinnovato, di Filottrano che si trova in Corso del Popolo 66. I lavori di ristrutturazione hanno riguardato tutta la struttura rendendola più moderna e adatta alle esigenze della clientela. I nuovi orari di sportello sono ulteriormente aumentati. Da oggi lo sportello sarà aperto il lunedì dalle 15:30 alle 18:30, il mercoledì dalle 09:30 alle 12:30 e il venerdì dalle 09:30 alle 12:30. Nello sportello sarà possibile essere aggiornati su informazione e attivazione utenze luce e gas e sull'efficienza energetica: caldaie, condizionatori, pompe di calore e pannelli fotovoltaici.

Il punto Astea Energia è a supporto dei cittadini che vogliono chiedere informazioni sia sulle utenze sia per l’efficienza energetica del proprio impianto. “Siamo convinti che si debba essere vicini ai cittadini in tutte i canali e la presenza sul territorio è per noi di Astea Energia un asset importante nel servizio verso i consumatori”. La riapertura di Filottrano fa parte della strategia di Astea Energia di vicinanza alla clientela sul territorio tant’è che nei centri dove sono presenti sono stati allungati gli orari di apertura al pubblico degli sportelli.