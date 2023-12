Angelini Pharma, firmato il nuovo contratto aziendale: cosa cambia per i lavoratori

ANCONA - Il contratto integrativo aziendale Angelini Pharma 2024-2026 "conferma il forte impegno delle parti nei confronti delle persone e della sostenibilità". Lo scrivono in una nota Cgil, Cisl e Uil. Il riconoscimento di 10 giorni di permesso retribuito per la nascita o l'adozione di un figlio, è in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente. La possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di aspettativa parentale di 2 mesi, in alternativa tra i genitori, con il 50% della retribuzione a carico dell'azienda.

Il potenziamento delle misure a sostegno delle coppie unite civilmente, con l'introduzione di permessi retribuiti per la nascita o l'adozione di un figlio e di un ulteriore periodo di aspettativa parentale di 2 mesi, in alternativa tra i genitori, con il 50% della retribuzione a carico dell'azienda.

L'introduzione di un trattamento di maggior tutela in caso di malattie oncologiche e/o croniche degenerative, con il riconoscimento del 100% della retribuzione per un periodo doppio rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. Il sostegno ai lavoratori vittime di violenza di genere, con la possibilità di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo retribuito massimo di 6 mesi nell'arco temporale di 3 anni e l'impegno a valutare modalità di lavoro flessibile

Per quanto riguarda lo smart working, c’è l’impegno a valutare una fruizione più ampia del lavoro agile a fronte di particolari situazioni familiari o personali.

La promozione della diversità e dell'inclusione, per il tramite del Diversity & Inclusion Manager.

Dal punto di vista economico, è stato negoziato un valore significativo e crescente che contribuirà a sostenere il personale in questo periodo così sfidante.

"E’ un accordo -commentano le segreterie di FILCTEM FEMCA UILTEC - che testimonia l'attenzione delle parti nei confronti delle persone e della sostenibilità.

L'accordo prevede una serie di misure concrete che contribuiranno a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei dipendenti, a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e a promuovere la diversità e l'inclusione.

In particolare, l'impegno in Angelini Pharma ad investire in formazione congiunta per favorire la transizione digitale ed ambientale. Un passo importante per

garantire ai dipendenti, ed alle parti, le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro, migliorando un ambiente di lavoro più innovativo e sostenibile.

Siamo soddisfatti di questo accordo, che rappresenta un risultato importante per i lavoratori di Angelini Pharma e per il territorio.

Continueremo a lavorare con l'azienda per costruire un futuro sempre più sostenibile e inclusivo."

Il contratto integrativo aziendale Angelini Pharma 2024-2026 è un esempio virtuoso di come le relazioni industriali, quando basate sul dialogo e sul confronto costruttivo, possano portare a risultati concreti e vantaggiosi per tutti gli attori coinvolti.

Lorenzo Grattini, coordinatore della RSU, sottolinea: "Questo accordo invia messaggi significativi anche oltre il perimetro aziendale, cercando di rafforzare e diffondere principi e valori come quelli dell'inclusione e della parità di opportunità. Mette al centro dell'impresa il capitale più importante, quello umano e riconosce un giusto valore economico alle persone.”